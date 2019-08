PSG TRAPP EINTRACHT / Addio al Paris Saint-Germain, ma non al Porto.

Kevinnon si accaserà ai lusitani, che erano molto interessati a lui , ma tornerà in Germania, nel "suo". Dopo il prestito dello scorso anno, l'estremo difensore classe 1990 è pronto ad accasarsi ancora alla società tedesca. Come riferisce 'Sky Deutschland', Trapp domani sarà in Germania per sostenere le visite mediche, dopodiché firmerà un contratto di cinque anni. Costo dell'operazione circa 7 milioni di euro.