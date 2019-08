SAMPDORIA KAMANO TORINO BORDEAUX / Tra gli oggetti del desiderio più ambiti della Ligue 1 c'è François Kamano. L'ala guineana, autore di un'ottima stagione con la maglia del Bordeaux, ha attirato su di sé l'interesse di numerosi club.

I granata non sarebbero però l'unico club italiano interessato. L'attaccante africano piace pure alla Sampdoria, come sottolinea 'Sky Sport'. I blucerchiati sono in cerca di un esterno d'attacco da regalare a Di Francesco e tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello dell'ala classe 1996. Il Bordeaux potrebbe lasciarlo partire per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro.