CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / Lukaku resta sempre in attesa di conoscere il suo futuro. Inter o Juventus? Il rischio, per lui, è che possa essere (ancora) al Manchester United considerato che il club inglese non è per ora riuscito a prendere un sostituto e che il mercato inglese chiude fra soli due giorni...

Stando al 'Mirror', comunque, i 'Red Devils' sono infuriati con lui dopo che non ha rispettato gli accordi - ovvero il rientro nella giornata di oggi - rimanendo in Belgio ad allenarsi nel centro sportivo dell'. Per questo lo United ha deciso di punirlo con una multa da ben 400mila sterline. E' l'ultimo capitolo prima del divorzio? Staremo a vedere.