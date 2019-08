CALCIOMERCATO MILAN PRAET / Niente Milan per Dennis Praet.

Secondo 'Sky Sport' il centrocampista belga, chevuole o meglio dire avrebbe voluto in rossonero, è vicino al trasferimento in Premier League. Nello specifico al, che a quanto pare è prossimo all'accordo con la. Anche lo stesso centrocampista si starebbe convincendo a dire sì al trasloco in Inghilterra. Si può chiudere nelle prossime ore.