CALCIOMERCATO NAPOLI EVERTON / Mauro Icardi, James Rodriguez, Hirving Lozano, Nicolas Pepé ed Everton. Il mercato estivo del Napoli è stato incentrato soprattutto sulla ricerca del grande nome in attacco e non solo a livello di indiscrezioni. Dopo l'approdo dell'ivoriano ex Lille all'Arsenal, il club azzurro ha deciso di riaggiornare il dossier relativo al messicano del Psv, incontrando tuttavia delle difficoltà inattese proprio laddove era stata incentrata tutta la strategia nel mese di maggio: l'accordo con il giocatore.

Rispetto a tre mesi fa, infatti, Mino Raiola ha alzato le proprie pretese economiche, costringendoa guardare anche altrove.

Il direttore sportivo dei partenpei ha così orientato i propri radar verso il Brasile, puntandoli soprattutto verso Porto Alegre, dove Everton continua ad incantare a suon di gol e ottime prestazioni. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, il Napoli ha già iniziato a parlare di cifre con il Gremio, preparando una bozza d'offerta da 30 milioni di euro. Troppo pochi per il club brasiliano che è partito da una richiesta di 50 milioni di euro, giustificata anche dall'impossibilità di reperire un degno sostituto all'estero, visto che in Brasile a partire dal 31 luglio è possibile ingaggiare solamente svincolati o calciatori provenienti da squadre brasiliane. Una proposta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe tuttavia essere sufficiente per arrivare alla fumata bianca.