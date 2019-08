CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI ARSENAL / Non solo Dybala, anche Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus per la Premier.

Come rivela il 'Corriere dello Sport', il difensore è diretto all' una delle tre squadre inglesi di cui vi aveva parlato questa mattina Calciomercato.it . Con i 'Gunners' ha trovato un accordo per un ingaggio da 4 milioni di euro. Ora starà alle due società raggiungere un'intesa, con la Juve che potrebbe dire sì anche a un prestito biennale con riscatto garantito intorno ai 40 milioni di euro.