Juventus, Kean spiega il motivo che lo ha spinto verso l'Everton

KEAN EVERTON PRESENTAZIONE JUVENTUS / Moise Keanha iniziato la sua avventura all'Everton. L'ormai ex attaccante della Juventus si è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi svelando i motivi che lo hanno portato a lasciare il club di Torino. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

ACCOGLIENZA - "Ho apprezzato molto lo striscione dei tifosi contro il razzismo, è orrendo e dobbiamo combatterlo.

Cercherò di restituire in campo il loro affetto".

RAZZISMO - "Gli episodi accaduti non hanno infuito sulla mia scelta di lasciare la Juventus. Mi piaceva l'Everton, è un club che guarda al futuro, come me".

SCELTA - "Perchè ho lasciato la Juventus? Volevo giocare, mettermi alla prova e dare il 100% per mostrare quanto valgo".

OBIETTIVI - "Voglio il massimo, segnare quanti più gol è possibile. Una cifra? Almeno sette, ma posso farne di più".

CRISTIANO - "Ho avuto la fortuna di giocare con calciatori fortissimi come Ronaldo e ovviamente ho imparato tanto. Porterò con me questi insegnamenti".