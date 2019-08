CALCIOMERCATO INTER DZEKO NAPOLI / Non solo il Monaco, stando a 'Radio Kiss Kiss Napoli' anche il Napoli è piombato su Edin Dzeko.

A quanto pare il club di De Laurentiis, da tempo alla ricerca di un grande bomber , ha effettuato un sondaggio per il bosniaco in scadenza con lanel giugno 2020. Difficile che l'interesse decolli, considerato che il classe '86 ha già un solido accordo con l', che però ancora non è riuscita a strappare l'ok dei giallorossi. Tra domanda e offerta permane una distanza di 5 milioni, i nerazzurri potrebbero avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni grazie a dei bonus