CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Nonostante le dichiarazioni d'amore e non solo di Marco Giampaolo, il Milan non avrebbe tolto Suso dal mercato. Servirà comunque un'offerta da almeno 30 milioni di euro per portarlo via ai rossoneri.

A tal proposito, occhio alinprendendodalla Sampdoria per una cifra simile bonus compresi. Ai microfoni di 'Rmc Sport' il presidente del club transalpino ha svelato di essere interessato al fantasista spagnolo: "Lo stiamo seguendo", le parole di Jean-Michelche fanno presagire l'arrivo a breve di una offerta. La cessione di Suso, sul quale c'è sempre la, permetterebbe alla dirigenza milanista di piazzare altri due acquisti, su tutti l'argentinoper il quale l'continua a volere tra i 40 e i 50 milioni di euro.