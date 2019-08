CALCIOMERCATO GENOA CAGLIARI AGENTE PAJAC / Genoa vicino all'acquisto di Pajac, talento del Cagliari che Andreazzoli ha già allenato a Empoli.

Il suo agente, Vincenzo, ha fatto il punto dopo l'incontro odierno: "Capozucca è un amico, con l'allenatore si è trovato bene. Andreazzoli è arrivato troppo tardi nel calcio che conta: è estremamente preparato, difficile trovarne come lui. Marko si è trovato benissimo ma da qui a dire che va al Genoa... - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Penso comunque che sarebbe contento di incontrarlo di nuovo, hanno avuto un ottimo rapporto e con lui ha giocato con continuità in Serie A e dimostrato il suo valore proprio con Andreazzoli. C’è questa possibilità? Non lo so, dovete chiederlo a Capozucca".