CALCIOMERCATO INTER AGENTE D'AMBROSIO / Danilo D'Ambrosio verso il rinnovo con l'Inter.

Reduce da un incontro avvenuto oggi nella sede nerazzurra, il suo agenteha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stata una semplice chiacchierata col direttore - ha esordito ai microfoni di 'Sky Sport' - L’Inter ha dimostrato di apprezzare tanto Danilo: c’è stato un grande riconoscimento da parte del club nerazzurro nei confronti del giocatore che ci ha fatto enormemente piacere, ma ne parleranno loro quando sarà ufficiale. Sarà l’Inter a comunicarlo.? Si fatica a non andare d’accordo con una figura vincente come lui. Danilo contropartita? E' sempre stato incedibile negli anni e soprattutto quest’anno, mai stato sul mercato. Si trova molto bene all’Inter, specialmente in questa squadra che può ambire a fare cose importanti. C’è un allenatore carismatico e vincente, è il momento di fare qualcosa di importante".