CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / Giungono ancora novità importanti sul futuro di Romelu Lukaku, conteso da Inter e Juventus.

In questi giorni il belga si è allenato con il suo vecchio club, l'Anderlecht, e secondo 'Sky Sports UK', ha deciso di restare nel suo paese natale, d'accordo colin attesa di una decisione definitiva sul suo futuro. La punta vuole lasciare i Red Devils esarebbe pronto ad aprirgli le porte del club prima di giovedì, giorno in cui chiude il mercato della Premier, sostituendolo con calciatori giovani e di prospettiva come. La dirigenza inglese, però, non ha intenzione di fare sconti e avrebbe rifiutato in queste ore una nuova proposta da parte dei nerazzurri, 74 milioni di euro bonus compresi, e attende un ulteriore rilancio.