Calciomercato Juventus, colpo Paratici: bloccato il mediano

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAJRAMI - La Juventus è al lavoro per regalare gli ultimi grandi colpi al nuovo tecnico Sarri. Da Pogba a Lukaku passando per Chiesa e Icardi, sono tanti i top player nel mirino dei bianconeri, ma le trattative sono molto complicate.

Di pari passo, però, il Dspensa anche a mettere a segno qualche colpo in prospettiva. In tale ottica, come riportato dal portale svizzero 'Nau', si registrerebbe un deciso passo avanti per il giovane Nedim. Il 20enne centrocampista elvetico di origini macedoni sarebbe stato bloccato dalla Juve, tanto da saltare gli ultimi impegni del suo. Probabile che, qualora l'affare andasse in porto, il giocatore poi verrebbe ceduto in prestito.