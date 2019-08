Milan, ESCLUSIVO agente Theo Hernandez: “Con Giampaolo farà benissimo”

p>MILAN THEO HERNANDEZ AGENTE / Nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it , oltre ad analizzare la situazione died annunciare la sua permanenza in rossonero, ha parlato anche diL’ex Real Madrid ha iniziato la sua nuova avventura milanista con un infortunio alla caviglia patito durante l’amichevole col Bayern: “Tutti hanno visto, prima dell’infortunio, che Theo è un calciatore impressionante e ora deve pensare a rimettersi subito in sesto fisicamente. Giampaolo gli darà tanto spazio e lo renderà un grandissimo giocatore”. L’agente è molto ottimista sul futuro del francese in Serie A: “So che l'allenatore ha le idee chiare sul ragazzo ed è cosciente di quanto vale, quanto possa crescere. Con lui raggiungerà enormi traguardi nel Milan”.