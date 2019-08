MILAN DUARTE CONTI MARTINEZ QUARTA / Per un Leo Duarte per cui manca solo l'ufficialità, un Andrea Conti che potrebbe lasciare in prestito, fino al nuovo nome in arrivo dall'Argentina: Lucas Martinez Quarta. Il Milan, in attesa di trovare l'affondo definitivo per Angel Correa, con l'argentino che preme per il passaggio in rossonero, lavora anche in difesa e studia nuovi colpi e nuove cessioni. In particolar modo a sinistra, dove Ricardo Rodriguez potrebbe essere destinato a restare e a giocarsi il posto con Theo Hernandez, soprattutto se il francese arrivato dal Real Madrid non dovesse dare garanzie fisiche. Chi sembra invece al momento in partenza è Diego Laxalt. Giampaolo valuterà l'uruguayano, ma pare proprio essere l'ex Genoa l'indiziato numero uno a lasciare il club. I rossoneri attendono offerte superiori ai 15 milioni di euro.

Discorso diverso per, che Giampaolo conosce e che potrebbe restare come ulteriore alternativa a sinistra. A destra invece Conti è stato chiaro: vuole restare a Milano e giocarsi le sue chance con.

In mezzo invece arriverà Leo Duarte dal Flamengo, per cui manca solo l'ufficialità. Possibile l'addio in prestito di Matteo Gabbia, anche se il centrale piace a Giampaolo, mentre potrebbero perdere quota le quotazioni di Musacchio. L'argentino non ha brillato nelle prime uscite stagionali. E proprio dall'Argentina ecco spuntare un nuovo nome: si tratta di Lucas Martinez Quarta del River Plate. Lo riferisce Victoria Najda, giornalista di 'La Oral Deportiva', che sottolinea come gli osservatori rossoneri abbiano attentamente visionato il centrale classe 1996 nella sfida di Copa Libertadores contro il Cruzeiro e siano rimasti favorevolmente impressionati dalla prova del giovane centrale.