Inter, dietrofront Politano: in stand-by la cessione

CALCIOMERCATO INTER POLITANO - Il futuro di Matteo Politano è in stand-by.

L'attaccante esterno dell', che nelle ultime ore era stato accostato allain uno scambio di prestiti con il terzino, potrebbe conoscere il suo futuro soltanto negli ultimi giorni delle trattativa, a ridosso del gong fissato per il 2 settembre. A bloccare la sua cessione, oltre ai problemi del club nerazzurro di prendere altri attaccanti, c'è la squalifica di Ivanche non potrà prendere parte alla prima giornata del campionato di Serie A. Il nuovo tecnicorischia di dover affrontare il Lecce con il solocome punta in rosa.