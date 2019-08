Sampdoria, pericolo turco per il 'nuovo Ozil'

CALCIOMERCATO SAMPDORIA IBRAHIMOGLU - Ieri vi abbiamo rivelato che la Sampdoria si è inserita nella corsa a Melih Ibrahimoglu, 19enne centrocampista austriaco che viene considerato il 'nuovo Ozil'.

Il giovane talento del, come detto, ha però estimatori in tutta Europa: in particolare, secondo quanto riportato dal sito turco 'aspor.com',sarebbe finito nel mirino del, che vorrebbe farne l'erede di Elmas ceduto al