MILAN UFFICIALE KOSCIELNY BORDEAUX / Addio all'Arsenal per tornare in Francia. Laurent Koscielny lascia il club inglese dopo ben nove stagioni e torna in Ligue 1.

L'esperto difensore centrale transalpino è un nuovo giocatore del. Lo ha annunciato direttamente la società girondina. Il 34enne è stato in passato accostato alcome possibile occasione per rafforzare la difesa. I dettagli contrattuali non sono ancora stati resi noti.