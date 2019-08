Calciomercato, Ouwejan tra Torino e Genoa: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO GENOA OUWEJAN - Il nome di Thomas Ouwejan è stato accostato a diversi club di Serie A in questa sessione estiva di mercato.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , per il terzino sinistro dell'e della Nazionale olandese Under 21 si sono mosse in modo concreto ile soprattutto ilche in Italia è in pole, ma che deve fare i conti con una folta concorrenza in Europa. Dal canto suo il club biancorosso è disposto a cedere il 22enne nativo di Amstelveen qualora dovesse arrivare un'offerta importante. Anche il giocatore è pronto a lasciare la società nella quale è cresciuto per fare il salto di qualità e confrontarsi con uno dei cinque principali campionati europei.