VERONA UFFICIALE LAZOVIC / Darko Lazovic è un nuovo giocatore del Verona.

La società scaligera ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno serbo ex, arrivato in gialloblù a costo zero. Il classe 1990 ha firmato un contratto valido sino al 30 giugno 2022. Il centrocampista serbo ritroverà Ivan, che già l'aveva allenato al Genoa.