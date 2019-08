Mercato Atalanta, sirene inglesi per Freuler

CALCIOMERCATO ATALANTA FREULER - Tenere tutti i big per fare bella figura in Champions League. Questo il piano dell'Atalanta in questa sessione di calciomercato. E ad eccezione di Mancini, accasatosi alla Roma, il club bergamasco finora è riuscito a respingere tutti gli assalti.

Il prossimo, secondo il quotidiano svizzero 'Blick', riguarderà Remo, 27enne centrocampista della Nazionale elvetica che sarebbe finito nel mirino del, verosimilmente dopo l'amichevole di venerdì scorso. Tuttavia come anticipato da Calciomercato.it all'inizio dell'estate, quando il giocatore era accostato ai top club italiani, l'Atalanta non ha intenzione di privarsi di Freuler , al quale è stato recentemente rinnovato il contratto.