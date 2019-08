BARCELLONA NEYMAR PSG /Neymar resta il sogno del Barcellona. Il club blaugrana spera nel ritorno del brasiliano, che ormai sembra essere ai ferri corti con il Paris Saint-Germain, anche se il club transalpino sta provando a convincere il giocatore a rimandare l'addio.

Ma l'entourage del brasiliano pare ormai aver preso la decisione. Come sottolinea Gerard Romero di 'Esports RAC1', sia gli agenti del giocatore che il Barcellona sono al lavoro per trovare la chiave della trattativa e per convincere la dirigenza del Psg. L'idea sarebbe quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto, una proposta che potrebbe interessare al club transalpino. Sviluppi decisivi potrebbero arrivare nel corso di questa settimana.