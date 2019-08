Udinese, confermate le indiscrezioni di CM.IT su Walace

CALCIOMERCATO UDINESE WALACE - La ricerca di un rinforzo per il reparto mediano ha portato l'Udinese in Germania.

Da tempo nel mirino del club bianconero c'è infatti il brasilianoche, come anticipato da Calciomercato.it https://www.calciomercato.it il mese scorso, potrebbe lasciare l'Hannover in questa sessione estiva . Conferme in tal senso arrivano anche oggi: nelle prime due giornate della Serie B tedesca l'ex Gremio è rimasto in panchina e secondo il quotidiano sportivo 'Kicker', il tecnicogli avrebbe comunicato che non rientra nei suoi piani e che dovrà cercarsi una nuova squadra.