JUVENTUS WOLVERHAMPTON RUGANI / Un altro italiano dopo Patrick Cutrone. Il Wolverhampton guarda ancora alla Serie A e in queste ultime 48 ore è pronto a bussare alle porte della Juventus per Daniele Rugani. I 'Wolves' non sono l'unico club inglese interessato al difensore centrale toscano, finito nel mirino anche di Arsenal e Manchester United, ma dall'Inghilterra hanno sottolineato come la società arancio-nera sia pronta all'offerta.

Il 'Times' riporta infatti di come il Wolverhampton sarebbe ormai pronto a formulare un'offerta di circa 32,5 milioni di euro per il difensore, chiuso alla Juventus da Bonucci, Chiellini e soprattutto De Ligt. Possibile che il giocatore possa decidere di cambiare aria, anche in vista dell'Europeo 2020. L'Arsenal però, che ha ormai concluso la cessione di Koscielny al Bordeaux, non molla la presa e potrebbe rilanciare.