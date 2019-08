Calciomercato, Lukaku tra Inter e Juventus: colpo di scena Solskjaer

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU JUVENTUS - Più che una trattativa di calciomercato sembra una gara di Formula 1. Inter e Juventus stanno dando vita ad un derby d'Italia per provare ad aggiudicarsi Romelu Lukaku. Inizialmente i nerazzurri erano in pole, con il centravanti belga che aveva palesato la sua volontà di tornare a lavorare con Conte. Poi c'è stato il sorpasso dei bianconeri, che avevano imbastito lo scambio con il Manchester United che prevedeva lo sbarco di Dybala in Premier. Adesso che mandano solo due giorni alla chiusura del mercato inglese c'è il rischio che Lukaku veda sfumare il passaggio in Serie A.

Un pericolo che, secondo 'Sport Mediaset', sarebbe stato scongiurato nientemeno che dal manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese, stando all'emittente televisiva, avrebbe detto alla società che non c'è bisogno di sostituire Lukaku con un altro attaccante, promuovendo così il giovane Greenwood a vice Rashford. Una buona notizia per l'Inter che potrebbe così continuare a trattare fino al 2 settembre il suo acquisto. Intanto il centravanti belga è rimasto in patria: dopo quello di ieri, che sarebbe dovuto essere un caso isolato, oggi c'è stato il secondo allenamento consecutivo con l'Anderlecht. Una situazione che il Manchester United ha preferito non commentare.