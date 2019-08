Roma, ESCLUSIVO agente Defrel conferma gli ostacoli

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL CAGLIARI - "Nessun problema tra me e il Cagliari. I problemi sono solo tra i club".

Così l'agente di Gregoire, Giampiero, intervenuto ai microfoni diha confermato quanto vi avevamo anticipato ieri, ossia che c'è ancora un ostacolo per il buon esito della trattativa che dovrebbe portare l'attaccante francese in Sardegna. La volontà del club rossoblu resta comunque quella di chiudere l'affare e regalare a Maran il bomber in uscita dalla, ecco perché non si escludono nuovi contatti tra le parti già nella giornata di oggi.