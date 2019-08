CALCIOMERCATO LECCE YILMAZ / Il Lecce è ancora a caccia di rinforzi da regalare a Liverani per il ritorno in Serie A. In particolar modo i salentini sono attivi in attacco con il sogno Burak Yilmaz mai sfumato.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' Meluso e Sticchi Damiani sono sulle sue tracce da oltre un mese. L'intesa su ingaggio e dettagli contrattuali è stata già raggiunta da tempo mentre l'ostacolo è il.

Per quanto riguarda le condizioni fisiche il centravanti turco dovrebbe aver recuperato a pieno dall’infortunio entro fine settembre. L’intenzione delle parti coinvolte nella trattativa inoltre è quella di chiudere l’operazione entro la prossima settimana per consentire a Yilmaz di recuperare al meglio alla corte di Liverani.