CALCIOMERCATO MILAN KESSIE PRAET / Di ritorno dalla Coppa d'Africa, Franck Kessie potrebbe essere destinato ad una nuova partenza. Stando a quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' l'ivoriano è uno di quei giocatori ritenuti sacrificabili e non imprescindibili da Marco Giampaolo e che potrebbe partire a fronte di un'offerta da almeno 35 milioni di euro.

In tal senso in caso di addio di Kessie, nelle idee del Milan tornerebbe di moda Dennis Praet, numero 10 della Sampdoria e pupillo di Giampaolo ai tempi dell'esperienza a Genova.

Il belga ha una clausola rescissoria da 26 milioni di euro ma senza i soldi di un'eventuale cessione di Kessie l'affare non potrebbe concretizzarsi.