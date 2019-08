CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Ancora una lunga estate di dubbi ed incertezze sul futuro alla Lazio di Milinkovic-Savic che proprio oggi compie 4 anni di militanza in biancocelste. Era il 2015, quando la società capitolina con una mossa a sorpresa riuscì a strappare il serbo alla concorrenza della Fiorentina.

Da quel momento una scalata che ha portato il centrocampista classe 1995 a diventare tra i più forti nel suo ruolo tanto da attirare le mire di diversi top club europei. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Anche questa estate è stato spesso accostato soprattutto al Manchester United ma per il momento la situazione appare in stand by. Intanto a sorpresa arriva il messaggio dello stesso Milinkovic-Savic che su Instagram ha scritto: "Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!". In rialzo le quotazioni di una sua permanenza alla Lazio.