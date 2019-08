SERIE A DYBALA RUGANI KESSIE PREMIER / Poco più di 48 ore e poi suonerà il gong. Alle 17 di giovedì i club di Premier League non potranno più acquistare alcun giocatore. A differenza di altri campionati europei, dove il mercato finirà a fine agosto o ad inizio settembre (come nel caso della Serie A), in Premier le entrate si chiuderanno prima dell'inizio del campionato. Da venerdì, dunque, saranno possibili soltanto le cessioni all'estero. Tra i tanti nomi in ballo, molti militano in Serie A: da Dybala a Rugani, da Mandzukic a Kessie, fino a Milnkovic-Savic. Affari caldi soprattutto con la Juventus protagonista: Dybala, Mandzukic e Rugani potrebbero finire in Inghilterra, con Pogba e Lukaku che potrebbero fare il percorso inverso. Sul belga c'è anche l'Inter, mentre in casa Milan potrebbe aprirsi un nuovo affare con il Wolverhampton, interessato a Kessie. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, asse caldo con la Premier: non solo Cancelo-Danilo

L'affare Danilo-Cancelo è ormai ai dettagli. Il portoghese ieri ha lasciato la Continassa e Guardiola è pronto ad abbracciarlo. A fare il percorso inverso sarà il brasiliano ex Porto e Real Madrid, che arriverà in bianconero con l'aggiunta di un conguaglio di 28 milioni di euro. Ma gli affari in Inghilterra potrebbero non essere finiti per la Juventus. In uscita resta Sami Khedira e l'Arsenal è uno dei club più interessati al centrocampista tedesco. I 'Gunners' poi premono forte pure su Daniele Rugani: l'italiano è uno dei nomi in cima alla lista di Emery, ma attenzione anche alle ipotesi Manchester United e Wolverhampton. In particolare è caldo poi l'asse con i 'Red Devils': il club inglese è interessato a Mario Mandzukic, ma soprattutto a Paulo Dybala. Per lui si parla da tempo di uno scambio con Romelu Lukaku, che piace anche all'Inter, ma la situazione al momento è ancora in stand-by, anche per questioni legate ai diritti d'immagine. In entrata poi, un altro nome caldo è quello di Paul Pogba.

Serie A, da Kessie a Milinkovic-Savic: i nomi nel mirino delle inglesi

La Juventus sogna il grande ritorno, ma sul giocatore è forte anche il pressing del i 'Blancos' hanno lanciato la sfida ai bianconeri ed entro giovedì proveranno a rifarsi sotto per il francese , con lo United che ha nel frattempo rifiutato uno scambio conpiù conguaglio in favore. Altro sogno bianconero si chiama Christian: il danese è finito nel mirino pure del Manchester United, ma per liberarlo il Tottenham chiede 75 milioni di euro

Tottenham che continua a non nascondere il proprio interesse per Zaniolo: l'approdo in Inghilterra del giovane talento italiano appare però sempre più difficile. La Roma infatti continua a lavorare per il rinnovo con un nuovo contatto tra le parti che avverrà a breve. Per questo sembra che gli 'Spurs' stiano virando con decisione su Lo Celso del Betis. Mentre potrebbe riaprirsi un nuovo affare sul fronte Wolverhampton-Milan: dopo Cutrone, infatti, il club arancio-nero si è detto interessato anche a Franck Kessie. L'ivoriano non è incedibile, ma il Milan lo lascerebbe partire solo per un'offerta vicina ai 35 milioni. Il giocatore preferirebbe però lasciare Milano solo per un top club. Difficile che ai 'Wolves' ci possa finire Andre Silva, soprattutto per l'elevata concorrenza in attacco. Chi invece fremerà in maniera particolare in queste ultime 48 ore potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è il nome scelto dal Manchester United per il dopo Pogba: appare però difficile che gli inglesi decidano di acquistarlo senza prima vendere il francese. Dal canto suo la Lazio attende l'offerta giusta e non ha fretta di vendere il giocatore. Pronti a partire per l'Inghilterra sarebbero poi i due giovani nerazzurri Puscas e Colidio, destinazione Championship, con l'Inter che sogna sempre il colpo Lukaku. In uscita dalla Premier c'è Lemina: per lui viva l'ipotesi Fiorentina, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it. Infine, anche il Napoli guarda all'Inghilterra: perso Pepe, uno dei nomi in lista è Wilfried Zaha: sull'ivoriano è forte il pressing dell'Everton, pronto a costruire una super-squadra per Marco Silva.