Juventus, presentata la terza maglia: indizio su Dybala

JUVENTUS TERZA MAGLIA DYBALA / Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Paulo Dybala.

La permanenza dell'attaccante argentino resta in bilico, ma un possibile indizio di mercato arriva dalla presentazione della terza maglia 'Adidas' del club bianconero: tra i testimonial, infatti, c'è anche la 'Joya', che ha ripreso gli allenamenti con la squadra in attesa di un confronto a questo punto decisivo con Maurizioe la società. In giornata è inoltre previsto un aggiornamento telefonico tra l'agente del giocatore e Paratici . Sono giorni caldissimi per il futuro di Dybala.