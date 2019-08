CALCIOMERCATO MILAN CORREA CESSIONE / Prosegue la complicatissima corsa ad Angel Correa da parte del Milan. Secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport' l'alleato più grande per i rossoneri potrebbe essere il calciatore stesso. Dalla Spagna infatti fanno sapere che l'ex San Lorenzo avrebbe chiesto all’Atletico Madrid la cessione nei tempi più brevi possibili, con il Milan che sarebbe la destinazione preferita.

I 'Colchoneros' non potrebbero infatti garantire a Correa la titolarità, motivo per cui il ragazzo vorrebbe cambiare aria il prima possibile. Il calciatore, dunque, può diventare un alleato importante, in quella che ad oggi è una trattativa complicata vista la distanza tra il Milan e il club spagnolo, che chiede ben 50 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!