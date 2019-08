SPAL SEMPLICI FARES INTER / "Lazzari lo aspetto in Nazionale. E l'altro nostro esterno Fares potrebbe andare all'Inter o all'Atalanta". In un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Leonardo Semplici ha parlato così del futuro di Fares, rivelando di fatto l'interesse di Inter e Atalanta.

Dopo l'addio di Lazzari, dunque, l'allenatore potrebbe perdere anche l'altro esterno titolare della passata stagione. Sul possibile ritorno di, invece: "Spero almeno di riavere Bonifazi. Uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto". Appello, infine, sulla situazione dello stadio 'Mazza': "È il nostro dodicesimo titolare. Ci garantisce punti salvezza. Liberateci il Mazza! Spero che il mio appello non cada nel vuoto".