CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI ESAME / In casa Inter c'è ancora da risolvere la grana legata a Mauro Icardi, con l'argentino, assisistito dalla moglie Wanda Nara, che non pare intenzionato a lasciare facilmente Milano.

Stando a quanto rivelato dall'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', la bella argentina tra gli svariati impegni lavorativi dovrà presto impegnarsi per superare l'esame per diventare procuratrice a tutti gli effetti. La deroga ottenuta a giugno scorso le consentirà di portare avanti le trattative per il contratto di Icardi solamente fino al 31 dicembre. Dopo quella data Wanda Nara dovrà quindi studiare per superare il complicato esame di abilitazione, per poter quindi proseguire i contatti con i vari club interessati alle prestazioni del marito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI