CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN PADRE ROMA - Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora avvolto dal mistero. Tornato dal prestito al Chelsea, il bomber argentino ha sempre ribadito di voler restare alla Juventus col suo mentore Maurizio Sarri. La Roma si è mossa concretamente per il 'Pipita', ma al momento non ha scalfito le sue convinzioni.

A confermare questa volontà anche il padre del calciatore,, ai microfoni dell'emittente argentina 'Radio Continental Corrientes': "Mi piacerebbe che finisse la carriera al, come tutta la famiglia. Con(allenatore della squadra argentina, ndr) c'è un ottimo rapporto, sarebbe bello finire con lui. Ma in Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juventus, con cui ha ancora due anni di contratto". Parole che sembrano mettere la parola fine a ogni tipo di indiscrezione. Ma, com'è noto, nelmai dire mai, soprattutto quando ancora mancano molti giorni alla chiusura della sessione estiva.