Juventus, nuovi contatti con l'agente di Dybala: le ultime

JUVENTUS DYBALA / Futuro in bianconero ancora in bilico per Paulo Dybala nonostante la prima fumata nera per il suo passaggio al Manchester United. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'agente Jorge Antun è rimasto in Inghilterra per cercare una nuova soluzione al suo assistito. In giornata è previsto un aggiornamento telefonico, con il procuratore che aggiornerà Paratici con le ultime dai 'Red Devils' e sugli scenari in cambiamento.

Con ogni probabilità Antun confermerà che andrà trovata una soluzione in uscita, non solo in ottica Manchester United: Tottenham e PSG, infatti, restano alla finestra. Nel frattempo, Dybala avrebbe anche chiamato Icardi per avere informazioni sulla vita milanese: il possibile scambio tra Juventus e Inter non è affatto da escludere.