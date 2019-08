INTER COLIDIO PUSCAS LUKAKU / Inter a caccia di soldi freschi per il rilancio per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nuove disponibilità economiche potrebbero arrivare dalle cessioni di Colidio e Puscas. Il classe 2000 è ormai ad un passo dal Leeds di Bielsa, mentre per l'attaccante rumeno ex Palermo è in pole il Birmingham.

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per entrambi gli affari: Puscas, in particolare, dovrebbe garantire ai nerazzurri circa 10 milioni di euro da reinvestire in entrata, magari proprio per il tanto inseguito centravanti del Manchester United.