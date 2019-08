CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM MANCHESTER UNITED - Ore concitate in Inghilterra, vista l'imminente chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il Manchester United è al centro di tutte le trattative, con Paul Pogba e Romelu Lukaku che potrebbero lasciare la squadra di Solskjaer: il francese è nel mirino del Real Madrid, con la Juveche segue a distanza la situazione, mentre il secondo è conteso dai bianconeri e dall'Inter. In entrata, dopo il colpo Maguire, difensore più pagato della storia del calcio, si pensa a rinforzare il centrocampo, soprattutto in caso di addio del 'Polpo'. Oltre a Milinkovic-Savic della Lazio, un obiettivo sensibile è Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham sembrava in predicato di passare al Real Madrid, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo.

Il contratto in scadenza nel 2020 fa il gioco dei club interessati, mentre gli 'Spurs' chiedono almeno 75 milioni di euro per cedere il calciatore . Secondo il 'Daily Mail', gli agenti del danese sperano di chiudere la vicenda entro l'8 agosto, giorno di chiusa del mercato in, e lo United sarebbe in pole position. Il Tottenham potrebbe sostituirlo con BrunodelloClube de Portugal, mentre perde quota la pistadel. L'ex Sampdoria potrebbe arrivare comunque, consentendo ai londinesi di poter trattare la cessione anche dopo la deadline di giovedì con club italiani o spagnoli. E in questo quadro, secondo il quotidiano inglese, si innesterebbe la mossa della Juventus, pronta a offrire per il 27enne estroso centrocampista 55 milioni di euro per strapparlo a Mauricio. Il calciatore è anche nel mirino dell'