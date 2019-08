CALCIOMERCATO MILAN SUSO PELLEGRI CORREA / Sacrificio in vista in casa Milan. Nonostante Giampaolo abbia chiesto la pemanenza di Suso, la società, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe deciso di cedere il calciatore per molteplici motivi: nel ruolo da trequartista non convince, mentre l'opzione rinnovo è considerata troppo onerosa; inoltre, un suo eventuale addio garantirebbe ingenti somme nelle casse del club. Così, ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni, quando il l suo procuratore Lucci è atteso nella sede milanista.

Intanto, anche sul fronte acquisti, il Milan ha le idee chiare: clicca qui per restare aggiornato.

L'obiettivo primario resta Correa, talento dell'Atletico Madrid che piace per le sue qualità tecniche e mentali. Tuttavia, nonostante il gradimento del giocatore, bisognerà limare le distanze economiche con gli spangoli, che chiedono 55 milioni a fronte di un'offerta ferma sui 45 milioni (comprensivi di bonus). In un vertice con Giueppe Riso avvenuto a Casa Milan, riporta 'Tuttosport', sarebbe inoltre spuntato il nome di Pietro Pellegri, giovane talento italiano del Monaco che potrebbe rientrare in una eventuale operazione per André Silva, già vicino ai francesi nelle scorse settimane.