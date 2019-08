CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID MANCHESTER UNITED - Giorni frenetici per il Manchester United, non solo per la questione Romelu Lukaku. Potrebbe lasciare il club anche Paul Pogba, da mesi ormai accostato al Real Madrid e sempre nel mirino della Juventus, che sogna il ritorno. Per il francese, però, la richiesta dei 'Red Devils' è altissima: 170 milioni di euro. Per soddisfarla, entrambi i club hanno intenzione di inserire calciatori nella trattativa.

I bianconeri potrebbero puntare su, oltre all'opzionesempre viva, mentre i castigliani hanno proposto, nel mirino del, ma è stata rispedita al mittente. Come riportato dalla nostra redazione, Florentino Perez si sente in pole position nella corsa a Pogba , con lo United che lavora per prenderedalla. E il, sostiene 'Marca', è pronto a calare l'asso per chiudere la trattativa: Garethha pubblicamente espresso la volontà di non puntare sul gallese, che è stato ad un passo dal trasferimento allo, e la possibilità di un ritorno inpotrebbe stuzziccarlo. Ancora tre giorni e il mercato in Inghilterra chiuderà i battenti: momenti decisivi per Pogba, e non solo.