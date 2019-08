CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / Dopo gli intoppi nello scambio Dybala-Lukaku, la Juventus vaglia un'altra strada per l'addio della 'Joya', che vanta svariate estimatrici in giro per il mondo. Ieri l'argentino, tornato alla Continassa dopo le vacanze estive, è stato accolto con un bagno di folla dai tifosi assiepati all'esterno delle strutture juventine. Tuttavia, l'agognato summit con Maurizio Sarri non sembra esserci stato.

Juventus, Dybala chiama Icardi e pensa al trasloco

Se l'affare con ilpare arenato a causa delle sue ingesti richieste di ingaggio, non sono da escludere altre piste, come quella che porta al PSG che , in attesa di capire sviluppi sul futuro di, avrebbe messo sul piatto circa 60 milioni di euro. Si attendono quindi importanti novità di mercato sul destino del calciatore: clicca qui per restare aggiornato.

Oltre ai francesi, Dybala interessa anche al Bayern Monaco, mentre in Italia resta alla finestra l'Inter. Intanto, proprio in ottica nerazzurra, riporta 'la Repubblica', Dybala avrebbe chiamato Mauro Icardi per scambiarsi informazioni sulla vita in Lombardia e in Piemonte: "Come si sta a Milano?". Un Retroscena che si aggiunge a quello del 'Corriere della Sera', secondo il quale Dybala avrebbe chiesto a un suo amico di aiutarlo con il trasloco.