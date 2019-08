CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI ARSENAL WOLVERHAMPTON MANCHESTER UNITED - Fabio Paratici continua la sua missione londinese. Dopo aver chiuso lo scambio col Manchester City tra Danilo e Cancelo, con conguaglio a favore della Juventus di circa 30 milioni di euro, il Chief Football Officer continua a lavorare per Romelu Lukaku del Manchester United. Ma non solo. Un nome 'caldo' è quello di Daniele Rugani: il 25enne difensore centrale, sotto contratto fino al 2023 (con l'accordo di allungare di un ulteriore anno l'accordo a settembre), è nuovamente nel mirino dell'Arsenal che cerca rinforzi in quella zona di campo.

Attenzione, però, anche alla pista che porta al, con Jorgeche lavora all'operazione, e anche al Manchester United che, nonostante l'arrivo di, è alle prese con il problema della sostituzione dell'infortunatoe potrebbe discutere dell'ex Empoli con Paratici nell'ambito dell'operazione Lukaku. Per Rugani, accostato anche anelle scorse settimane, ci sono richieste che si dovranno concretizzare entro i prossimi tre giorni, vista l'imminente chiusura del mercato in Inghilterra. La valutazione del calciatore si aggira sui 40 milioni di euro.