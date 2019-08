CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MANCHESTER UNITED LUKAKU / Tornata in vantaggio sulla Juventus dopo il no del Manchester United allo scambio con Dybala, l'Inter vaglia la giusta strategia per Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato ormai da mesi. Oggi il belga si allenerà a Manchester con l'intento di capire quale sarà il suo destino, mentre nell'ambiente nerazzurro c'è più fiducia circa il suo possibile arrivo: clicca qui per restare aggiornato.

Forte dell'accordo già raggiunto col giocatore (quinquennale da 9 milioni a stagione, bonus inclusi), riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'Inter potrebbe sensibilmente aumentare la sua offerta ai 'Red Devils', attualmente ferma sui 60 milioni di euro più 5 di bonus.

Intanto, la strategia nerazzurra dei prossimi giorni sarà di totale attesa e magari speranza: se il Manchester dovesse acquistare una punta entro l’8 pomeriggio, si spalancherebbero le porte per Lukaku. Ecco, quindi, che la Juventus potrebbe bloccare la trattativa per, che sembrava destinato allo United in un’operazione svincolata dallo scambio Dybala-Lukaku. Vendere il croato a Solskjaer, infatti, significherebbe offrire un clamoroso assist ai rivali milanesi. Intanto, l'Inter continua a lavorare per Dzeko , attaccante dellache spera presto di aggregarsi alla rosa di: l'ultima offerta da 15 milioni di euro potrebbe essere aumentata per avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni di euro della società diche, secondo la rosea, avrebbe chiesto altri 5 milioni di bonus. Ieri, nel quartier generale nerazzurro, si è presentato Silvano, agente del bosniaco. Su entrambi i fronti, quindi, novità importanti sono attese in tempi brevi.