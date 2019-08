CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CRISTIANO RONALDO ICARDI / Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi. Tra i nomi vagliati dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo, oltre al belga Lukaku, c'è anche l'ex capitano dell'Inter, ormai fuori dal progetto di Conte.

Così, il fuoriclasse portoghese avrebbe esperesso la sua opinione: clicca qui per restare aggiornato.

Nonostante il profilo di Lukaku gli piaccia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nelle scorse settimane Ronaldo avrebbe confessato ai vertici bianconeri il suo gradimento per Maurito: il penta Pallone d’Oro chiede infatti una boa che in area di rigore gli apra spazi vitali e a suo giudizio l'argentino ha i requisiti giusti per svolgere questo compito. Dal canto suo, come già anticipato mesi fa da Calciomercato.it, Icardi gradisce l'ipotesi Juventus, sulle sue tracce ormai da molto tempo, come fatto intendere anche dal d.s. Paratici sul finire dello scorso campionato.