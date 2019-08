Inter, slitta ancora la fumata bianca per Dzeko: le ultime

INTER DZEKO ROMA / La 'telenovela' Dzeko continua. Come anticipato da Calciomercato.it, in giornata si è tenuto un nuovo incontro tra l'agente dell'attaccante Martina e la dirigenza dell'Inter.

Al momento, però, c'è ancora distanza con la i giallorossi restano fermi su una richiesta di 20 milioni di euro , cifra non ancora raggiunta da, fermi intorno ai 15 milioni. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Dzeko, però, continua a spingere per un passaggio in nerazzurro e spera in una soluzione in tempi brevi. La Roma, dal canto suo, vuole prima assicurarsi un sostituto all'altezza dell'esperto centravanti e non intende cedere: Higuain è più lontano e come anticipato da Calciomercato.it una possibile chiave potrebbe essere uno scambio con Icardi. Nonostante una prima apertura da parte dell'attaccante argentino, l'eventuale operazione resta però piuttosto complicata: la priorità dell'ex capitano nerazzurro è sempre la Juventus, ma un intermediario sta cercando di avvicinarlo alla Roma. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.