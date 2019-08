CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ ZIDANE / È sempre James Rodriguez il sogno del Napoli di Ancelotti. La situazione legata al colombiano sembra però in stand by da qualche giorno e non pare risolvibile in tempi brevi. Stando a quanto riportato da 'Marca' sarebbe invece proprio questo il desiderio di Zinedine Zidane. L'allenatore del Real Madrid avrebbe esternato nuovamente al club iberico l’intenzione di veder partire il colombiano il prima possibile.

James infatti non rientra nel progetto del francese e per i madrileni potrebbe rappresentare una buona fonte di ricavo economico in entrata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Su di lui ancora l'Atletico Madrid di Cerezo oltre agli azzurri diDe Laurentiis. I 'Blancos' vorrebbero un'offerta di 50 milioni di euro per avallare l'addio di James. Dal canto suo Zidane vorrebbe composta la rosa effettiva al più presto.