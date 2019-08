CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID BAYERN MONACO / Enigma Bale in quel di Madrid. Nonostante il mancato trasferimento in Cina, e la remota suggestione Inter, il Real è ancora a caccia di una nuova sistemazione adatta all'esterno gallese. L'ex Tottenham è chiaramente un esubero dalle parti della capitale spagnola soprattutto dopo le parole di Zidane e l'atteggiamento manifestato dallo stesso calciatore.

Stando a quanto rivelato da 'As' ilstarebbe seguendo da vicino le vicende legate a Gareth Bale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I bavaresi puntano al prestito come fatto in passato con James Rodriguez, anche se né il gallese né il club vorrebbe optare per questa soluzione. Ad ogni modo l'avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbe costringere negli ultimi giorni il Real ad accelerare la cessione del gallese che a dispetto dei molteplici problemi fisici, secondo il giornale spagnolo, garantirebbe comunque un ritorno economico significativo sui contratti pubblicitari in quanto così come il Bayern è legato all'Adidas.