TORINO INFORTUNIO BASELLI / Sospiro di sollievo per Walter Mazzarri in vista del prosieguo del cammino in Europa League. Daniele Baselli, infortunatosi nel match di ritorno del primo turno contro il Debrecen, è infatti sceso regolarmente in campo con il resto della squadra nell'allenamento odierno.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

È quanto comunicato dal club granata in una nota ufficiale, "mentre Edera, Falque, Lyanco e Parigini hanno seguito le rispettive tabelle di lavoro".