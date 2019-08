CALCIOMERCATO DERBY COUNTY ROONEY / Già 13 gol e 7 assist per Wayne Rooney con la maglia del DC United in questa stagione. Numeri interessanti e prestazioni di spicco che sembrano aver attratto anche l'interesse del Derby County.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, i 'Rams' avrebbero intenzione di affiancare ain panchina, l'ex attaccante di Everton e. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Per Rooney in tal senso sarebbe pronto un doppio ruolo da giocatore e manager utile anche a consentirgli di acquisire le prime nozioni in vista di un eventuale futuro da allenatore in solitaria. Mel Morris, proprietario del Derby, avrebbe già avviato il dialogo con l'attaccante inglese.