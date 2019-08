Milan, confronto Conti-Maldini: ecco la posizione del giocatore

MILAN CONTI MALDINI / Andrea Conti vuole solo il Milan. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio del terzino ex Atalanta, ma la sua volontà è piuttosto chiara: come riportato da 'Sky Sport', infatti, nelle prossime ore il classe 1994 parlerà con Maldini per ribadire la propria intenzione di restare in rossonero.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Concetto, questo, già sottolineato anche dall'agente di Conti: il futuro del laterale sembra sempre più rossonero.